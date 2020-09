Stand: 25.09.2020 08:22 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zweite Etappe der Zuckerrübenernte läuft

In Mecklenburg-Vorpommern läuft die Zuckerrübenernte in mehreren Etappen. Die sogenannte Frührodung geht heute zu Ende. Viele Landwirte, die bis jetzt schon geerntet haben, hätten ihre Rüben durchaus noch etwas länger im Boden gelassen. Die Rüben haben in den vergangenen Wochen noch an Masse zugelegt, was diejenigen Bauern freut, die erst jetzt mit der Ernte starten. Aber das kann nicht jeder Bauer so machen wie er will.

Pro Tag mehr als 13.000 Tonnen verarbeitet

Denn es gibt immer schon ein Jahr im Voraus Verabredungen mit der Zuckerfabrik in Anklam über Liefermengen, die dann auch zeitlich eingehalten werden müssen. Das heißt, die Landwirte, die jetzt erst mit der Rodung beginnen, haben größere Rüben und damit auch mehr Ertrag. Die Ernte wird in diesem Jahr insgesamt sehr unterschiedlich ausfallen. Pro Tag werden in der Zuckerfabrik mehr als 13.000 Tonnen Rüben zu Weißzucker, Futtermittel, Dicksaft sowie Bioethanol und Biomethan verarbeitet.

