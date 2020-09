Stand: 08.09.2020 11:02 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zuckerfabrik Anklam: Rübenkampagne beginnt

In der Zuckerfabrik in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) werden heute die ersten Lkw mit Zuckerrüben erwartet, die diesjährige Rübenkampagne beginnt. Bis zum Januar werden die Rüben unter anderem zu Zucker verarbeitet. Die Feldfrüchte haben in diesem Jahr mit etwa 18 Prozent einen vergleichsweise hohen Zuckergehalt. Das hatte eine erste Proberodung im August ergeben.

Ertrag vermutlich auf Vorjahresniveau

Der hohe Zuckergehalt gleicht die vergleichsweise geringe Größe der Rüben aus. Thomas Tiedemann, Landwirt aus Katzenow und Mitglied im Vorstand des Anbauerverbandes, geht davon aus, dass die Rüben noch an Masse zulegen werden. Der Ertrag dürfte sich nach Angaben der Zuckerfabrik vermutlich auf dem Vorjahresniveau einpendeln. Jeden Tag will die Fabrik rund 13.000 Tonnen Zuckerrüben verarbeiten - das sind etwa 1.000 Tonnen mehr als im Vorjahr. In den kommenden Monaten entstehen aus den Rüben Weißzucker, Melasse, Futtermittel, Dicksaft sowie Bioethanol und Biomethan.

AUDIO: Warum ist die Rübenernte eine Kampagne? (2 Min)

Weltmarkt mit Zucker förmlich überschwemmt

Mittelfristig will die Fabrik knapp 16.000 Tonnen pro Tag verarbeiten. Das gebe der Markt aber momentan noch nicht her, hieß es. Mit dem Wegfall der Zuckerquote 2017 ist der Weltmarkt mit Zucker geradezu überschwemmt worden. Der Preis liegt momentan mit unter 400 Euro pro Tonne noch immer zu niedrig und gibt nach Unternehmensangaben keine so große Steigerung der Produktion her wie ursprünglich erhofft.

Beliebte Führungen wegen Corona abgesagt

Das alles wird in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden, denn wegen der Corona-Pandemie dürfen keine Besucher auf das Gelände der Zuckerfabrik. Die beliebten Führungen und auch der Tag der offenen Tür wurden zum Schutz der Mitarbeiter abgesagt.

