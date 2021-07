Stand: 27.07.2021 08:37 Uhr Zu betrunken für den Alkoholtest

In Greifswald hat sich ein 24-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz schwer verletzt. Nach Polizeiangaben war er betrunken mit einem BMX-Fahrrad zwischen parkenden Autos gefahren. Da sein Fahrrad keine Bremsen hatte, konnte er einen Zusammenstoß mit einem Auto nicht vermeiden. Der Mann hatte laut Polizei so viel getrunken, dass er nicht mehr in der Lage war, das Messgerät für den Atemalkohol zu bedienen. Er kam ins Krankenhaus und und dort wurde ihm gleich auch eine Blutprobe entnommen. | 27.07.2021 08:36