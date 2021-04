Zoo, Tierpark, Museum: Wohin zu Ostern trotz Corona? Stand: 01.04.2021 09:40 Uhr Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern stellen sich unter Corona-Bedingungen auf Besucher zu den Ostertagen ein. Zwar haben viele Einrichtungen geöffnet, nicht alle Angebote sind aber nutzbar.

Zoos und Tierparks in Mecklenburg-Vorpommern dürfen die Außenbereiche grundsätzlich öffnen. In Regionen mit mehr als 150 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche müssen diese jedoch wieder schließen. Die Hansestadt Rostock ist davon allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Der Zoo in Rostock rechnet mit einem guten Besucherzuspruch. An Ostersonntag und Ostermontag sollen Maskottchen kleine Überraschungen an die Besucher verteilen, wie Zoosprecher René Gottschalk mitteilte. Tierfütterungen vor Publikum seien wegen der Corona-Auflagen nicht möglich.

Auch Ivenacker Tiergarten und Vogelpark Marlow geöffnet

Der Vogelpark Marlow hat ebenfalls über die Ostertage geöffnet. Tier- und Flugshows sind wegen der Corona-Auflagen jedoch nicht möglich. Der rund 600 Meter lange Baumkronenpfad im Ivenacker Tiergarten (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) empfängt zu Ostern ebenfalls Gäste. Der Park habe mit rund 75 Hektar genügend Platz, damit die Besucher ausreichend Abstand halten können, hieß es.

Für Freizeitangebote die Luca-App nutzen

Der Zoo in Stralsund rät zur vorherigen Terminvereinbarung sowie zur Nutzung der Luca-App zur einfacheren Kontakterfassung zu nutzen. Im Schleswig-Holstein-Haus in Schwerin ist nach Angaben der laut Stadt über die Ostertage eine Ausstellung zum Buchdruck in Mecklenburg zu sehen. Das Freilichtmuseum Mueß startet in der Landeshauptstadt am Karsamstag in die Saison. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Keine öffentlichen Osterfeuer

Laut Landesregierung sind wegen der Corona-Pandemie Osterfeuer in der Öffentlichkeit in diesem Jahr verboten. Feuer in Feuerschalen sind beispielsweise in Schwerin im privaten Rahmen erlaubt, jedoch müssen die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden, also maximal fünf Personen aus fünf Haushalten, Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 01.04.2021 | 11:00 Uhr