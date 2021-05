Stand: 14.05.2021 09:58 Uhr Zoo Stralsund: Fuchs reißt vier Bennetkängurus

Ein Fuchs hat es geschafft, die Absperrungen zu einem Gehege mit Bennetkängurus im Zoo Stralsund zu überwinden. Vier von sechs Kangurus überlebten den Angriff nicht - die anderen beiden im Gehege lebenden Tiere wurden verletzt und sind in der Krankenstation. "Wir untersuchen aktuell, wo der Fuchs eine Schwachstelle finden konnte", sagte Zoodirektor Christoph Langner. Das Gehege galt bislang als absolut fuchssicher. Derzeit wird der Außenzaun um den Zoo in Stralsund erneuert, mit dem Ziel, dass künftig keine Füchse mehr in den Tierpark eindringen können. Bennettkängurus sind eine Unterart der Rotnackenwallabys, sie sind etwas kleiner als die rund einen Meter großen Wallabys - ihr Schwanz ist bis zu 75 Zentimeter lang. | 14.05.2021 09:58