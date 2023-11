Zoo Rostock: Fisch-Torte zum Eisbären-Geburtstag Stand: 14.11.2023 16:35 Uhr Der Eisbärennachwuchs im Rostocker Zoo wächst und gedeiht. Am Dienstag haben die Zwillinge Kaja und Skadi ihren zweiten Geburtstag gefeiert - und der Zoo spendet für den Artenschutz.

Der Rostocker Zoo hat seinen jungen Eisbären zu ihrem Festtag besondere Leckereien gegönnt. Zum zweiten Geburtstag der Zwillinge Kaja und Skadi gab es am Dienstag Eistorten mit Fisch-, Obst- und Gemüsegeschmack. Seit ihrer Geburt am 14. November 2021 haben die Jungtiere deutlich zugenommen: Skadi wiegt 198 Kilogramm und Kaja 237 Kilogramm. "Noch ungefähr ein Jahr brauchen die Zwillinge, bis sie ausgewachsen sind. Sie trinken nur noch selten Muttermilch und lieben wie alle Zooeisbären Hühnchen, Wassermelonen und Lachsöl", berichtete die Kuratorin für Säugetiere, Daniela Lahn.

15.000 Euro Spende für den Artenschutz

Anlässlich des Geburtstags spendete der Rostocker Zoo 15.000 Euro an die Artenschutzorganisation Polar Bears. "Der Eisbär gehört zu den am stärksten vom Klimawandel betroffenen Tieren. Umso wichtiger ist es, sie als Botschafter für bedrohte Tierarten und den Klimawandel zu sehen sowie auf die Klimakrise und ihre Auswirkungen aufmerksam zu machen", so Zoodirektorin Antje Angeli.

Seit 1956 Eisbären im Rostocker Zoo

Laut Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN gibt es weltweit nur noch 26.000 wildlebende Eisbären. Durch das Schmelzen des Meereises verlieren sie ihren Lebensraum und kommen schlechter an ihre Hauptnahrungsquelle, die Robben. Im Rostocker Zoo leben seit 1956 Eisbären. Derzeit sind es fünf Weibchen: Lili, Noria, Sizzel, Skadi und Kaja.

