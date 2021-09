Stand: 29.09.2021 19:30 Uhr Zollkontrollen bei Sicherheitsfirmen - Unstimmigkeiten aufgedeckt

Bei einer großangelegten Kontrollaktion des Zolls in Wach- und Sicherheitsfirmen in Mecklenburg-Vorpommern sind 29 "Unstimmigkeiten" festgestellt worden. Diese werden jetzt geprüft, wie das Hauptzollamt Stralsund mitteilte. Demnach wurden am 17. September im Rahmen einer bundesweiten Aktion im Nordosten 202 Beschäftigte der Branche befragt und in 25 Unternehmen Geschäftsunterlagen eingesehen. Dabei ging es insbesondere um die ordnungsgemäße Zahlung des vorgeschriebenen Mindestlohns, die Einhaltung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten, möglicherweise unrechtmäßig bezogener Sozialleistungen sowie illegal beschäftigte Ausländer. | 29.09.2021 19:29

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 29.09.2021 | 18:30 Uhr