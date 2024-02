Stand: 08.02.2024 18:35 Uhr Zollkontrollen: 32 Millionen Euro Schaden durch illegale Beschäftigung

Durch illegale Beschäftigung in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr ein Schaden von rund 32 Millionen Euro entstanden. Der Zoll hat in diesen Zusammenhang rund 2.500 Strafverfahren wegen Schwarzarbeit eingeleitet. Die Beamten kontrollierten im vergangenen Jahr rund 1.150 Arbeitgeber im Land. Ergebnis aller Kontrollen: Knapp 1.000 festgestelle Ordnungswidrigkeiten und 2.500 eingeleitetet Strafverfahren, zum Beispiel wegen des Betrugs bei Sozialleistungen. Auf Basis der Zollermittlungen seien die Beschuldigten im vergangenen Jahr zu Geldstrafen in Höhe von etwa 554.000 Euro und zu Freiheitsstrafen von 93 Monaten durch Gerichte verurteilt worden.

