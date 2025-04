Zoll und Polizei stoppen Drogenring in Greifswald Stand: 10.04.2025 15:36 Uhr Zollfahndern und Polizisten aus Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag ein Schlag gegen Drogenkriminalität in Greifswald gelungen. Ein Drogenkurier konnte laut Polizei auf frischer Tat ertappt werden.

Nach umfangreichen Ermittlungen im Drogenmilieu konnten Zollfahnder, Polizisten und Kräfte des Hauptzollamtes Stralsund am Dienstag sechs mutmaßliche Drogendealer festnehmen. Den Angaben zufolge wurde ein Drogenkurier auf frischer Tat ertappt. Bei darauf folgenden Durchsuchungen in zehn Objekten in Greifswald fanden die Ermittler zwölf Kilogramm Marihuana, 200 Gramm Kokain, mehr als zwei Kilogramm Ecstasy, 100 Gramm Haschisch, 160 Milliliter und 300 Gramm Anabolika, 300 Gramm Amphetamine, eine scharfe Schusswaffe, mehrere Messer und eine Machete.

Weitere Informationen Drogenrückstände im Abwasser: Konsum in MV weiter gestiegen Nicht nur der Konsum von Drogen wie Speed, Kokain oder Ecstasy hat in diesem Jahr zugenommen, auch Alkohol, Cannabis und Nikotin sind verbreitete Substanzen. mehr

Ermittlungen begannen bereits 2024

Schon im vergangenen Jahr begannen den Beamten zufolge die Ermittlungen gegen eine Drogenbande, die im Raum Greifswald Marihuana, Amphetamine und Kokain im großen Stil verkaufte. Im November vergangenen Jahres nahm die Polizei demnach bereits fünf Verdächtige fest und konnte ein Rauschgiftlager für Kokain, Marihuana, Amphetamine und Haschisch ausheben. Die damaligen Ermittlungen führten laut Polizei zu Erkenntnissen über Lieferanten und größere Abnehmer im Raum Greifswald, die ebenfalls mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Dazu zählen demzufolge auch die am Dienstag festgenommenen Personen.

Drogen in Greifswalder Wohnungen und Kellern sichergestellt

"Den Kolleginnen und Kollegen gelang ein deutlicher Schlag gegen die Drogenkriminalität, der auch die Sicherheit für die Greifswalder Bevölkerung stärkt", sagte eine Sprecherin des Zollfahndungsamtes Hamburg. Die beschlagnahmte Drogen wurden laut Zoll und Polizei in mehreren Greifswalder Wohnungen und Kellern gelagert und verkauft. Die abschließenden Ermittlungen übernehmen das Zollfahndungsamt Hamburg und das LKA Mecklenburg-Vorpommern im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stralsund.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.04.2025 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Greifswald