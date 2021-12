Zoll stellt Rekord-Menge an illegalen Böllern aus Polen fest

Stand: 30.12.2021 14:33 Uhr

An öffentlichen Plätzen gilt dieses Silvester in ganz Deutschland ein Böllerverböt. Auch der Verkauf ist nicht erlaubt. Der Zoll hat jedoch in diesem Jahr deutlich mehr Menschen als im vergangenen Jahr erwischt, die nicht zugelassene Böller aus Polen mitbringen wollten.