Stand: 11.02.2022 08:24 Uhr Zoll stellt 2.400.000 unversteuerte Zigaretten sicher

Bei der Kontrolle eines Lkw auf einem Parkplatz an der A20 im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben Zöllner am Donnerstag 2.400.000 verpackte Zigaretten ohne Steuerbanderole sichergestellt. Gegen den 45-jährigen polnischen Fahrer wurde nach Angaben des Hauptzollamts Stralsund ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Der Fahrer befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Der verhinderte Steuerschaden beträgt über 620.000 Euro. Bevor die Ladung kontrolliert wurde, hatte der Fahrer angegeben, lediglich zwei Schachteln Zigaretten dabei zu haben. Die Frachtpapiere wiesen die Ladung als Containerinnenteile und Puzzles aus. | 11.02.2022 08:32