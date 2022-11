Stand: 09.11.2022 16:36 Uhr Zoll beschlagnahmt 19.000 Feuerwerkskörper in Vorpommern

Sieben Wochen vor Silvester hat der Zoll einen ersten größeren Schmuggel mit Feuerwerkskörpern aus Osteuropa aufgedeckt. In einem Fahrzeug an der A20 in der Nähe von Jarmen sind 19.000 Feuerwerkskörper der Kategorie 3 beschlagnahmt wollen. Solche Böller- und Raketen-Feuerwerkskörper dürften nur Leute besitzen und verwenden, die über eine spezielle Erlaubnis verfügen. Gegen die beiden niederländischen Autoinsassen werde nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt, so ein Zollsprecher. Die Feuerwerkskörper wurden dem Munitionsbergungsdienst zur Vernichtung übergeben.

