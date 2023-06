Stand: 21.06.2023 10:51 Uhr Zirzow: Fahrradfahrer fährt gegen Dachs und verletzt sich

Am Dienstagabend hat ein Rennradfahrer auf der K76 bei Zirzow einen Dachs angefahren und sich dabei leicht verletzt. Der 49-Jährige fuhr laut Polizei in Richtung der L27, als der Dachs unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Der Radfahrer habe nicht rechtzeitig bremsen können und sei mit dem Dachs zusammengestoßen. In Folge sei er gestürzt und habe sich dabei verletzt. Der Dachs flüchtete, der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 50 Euro.

