Zirkow: Zwei Autos an Unfall mit Reh beteiligt

Bei einem Wildunfall bei Zirkow auf der Insel Rügen sind zwei Autos stark beschädigt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, war am Sonntagabend trotz eines Wildzaunes ein Reh auf die B196 gesprungen. Das Tier rannte in das Auto eines 47-Jährigen. Dabei wurde das Reh in den Gegenverkehr geschleudert und stieß mit dem Geländewagen eines 57-Jährigen zusammen. Die Fahrer blieben unverletzt, an den Autos entstand rund 50.000 Euro Schaden. Die Bundesstraße musste für längere Zeit gesperrt werden.

