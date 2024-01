Stand: 05.01.2024 07:41 Uhr Zirkow: Autounfall mit vier Verletzten

Bei einem Unfall in der Nähe von Zirkow auf der Insel Rügen sind am Abend vier Menschen leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine 39-jährige Autofahrerin beim Abbiegen auf die B196 ein von links kommendes Fahrzeug übersehen. Die Fahrzeuge prallten zusammen und wurden laut Polizei stark beschädigt. Alle vier Insassen, darunter auch ein siebenjähriges Kind, kamen in ein Krankenhaus.

