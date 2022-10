Zirchower lassen wegen Umgehungsstraße nicht locker Stand: 15.10.2022 12:47 Uhr In Zirchow auf Usedom protestieren die Einwohner regelmäßig für eine Ortsumgehung. Sie befürchten zusätzlichen Schwerlastverkehr, wenn im benachbarten Swinemünde 2023 ein neuer Tunnel eröffnet wird.

Auch an diesem Wochenende haben Einwohnerinnen und Einwohner in Zirchow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) auf Usedom für eine Umgehungsstraße demonstriert. Durch ihr Dorf führt die B110 ins benachbarte Swinemünde in Polen, wo Mitte 2023 ein neuer Tunnel unter der Swine eröffnet werden soll. Das wird den Schwerlastverkehr in Zirchow erhöhen, fürchten die Dorfbewohner, denn über die B110 könnten Laster aus dem Swinemünder Häfen über Usedom zur nächsten deutschen Autobahn fahren.

Landesregierung beruft sich auf Rechtsgutachten

Für Lkw über siebeneinhalb Tonnen ist die B110 zwischen Zirchow und dem Grenzübergang Garz bereits gesperrt. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns beteuert bislang, dass die Strecke weiterhin für schwere Laster tabu bleibt. Sie beruft sich auf ein Rechtsgutachten von 2017. Demnach ist die Tonnagebegrenzung auf der kleinen, schmalen Straße legitim. In Zirchow trauen sie diesem Rechtsfrieden jedoch nicht. Polen könnte, so fürchten sie, Klage mit dem Ziel einreichen, die Beschränkung auf Fahrzeuge unter siebeneinhalb Tonnen zu kippen. Für viele ist das Grund genug, immer wieder für eine Umgehungsstraße zu demonstrieren.

Stand der Planungen

Das Land prüft derzeit fünf verschiedene Strecken auf Wirtschaftlichkeit, Umweltauswirkungen und Verkehrswirksamkeit. Welche Variante dem Bundesverkehrsministerium vorgeschlagen wird, ist noch nicht absehbar, teilte das Verkehrsministerium vor kurzem mit. Sollte Berlin der vorgeschlagenen Variante zustimmen, geht es in die Entwurfsplanung. Auch ein Planfeststellungsverfahren ist erforderlich. Und das kann ein paar Jahre dauern.

Weitere Informationen Zirchow: Anwohner demonstrieren erneut für Ortsumgehung Eine Bürgerinitiative hat am Sonnabendvormittag für den Bau der Ortsumgehung demonstriert, die schon seit 15 Jahren geplant ist. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 15.10.2022 | 12:00 Uhr