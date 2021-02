Stand: 17.02.2021 07:21 Uhr Zirchow: Betrunkener Autofahrer fährt Fußgänger an

Ein betrunkener Autofahrer hat auf Usedom einen Fußgänger angefahren und schwer verletzt. Beim Versuch, dem Mann auszuweichen, hatte der 51-jährige Fahrer am Dienstagabend in Zirchow die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei mitteilte. Das Auto erfasste den Fußgänger, der mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein Atemtest ergab, dass der Unfallverursacher 1,58 Promille hatte. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. | 17.02.2021 07:20