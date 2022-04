Stand: 16.04.2022 17:47 Uhr Zinnowitz: Vineta-Osterspektakel findet nach Corona-Pause statt

Das traditionelle Vineta-Osterspektakel gab es zuletzt 2019 zu sehen. Die Aufführung findet am Ostersonntag in Zinnowitz statt. Vor der Corona-Pandemie besuchten etwa 3.000 Menschen das Spektakel jährlich. Laut einer alten Sage sah ein Kind an einem Ostersonntag am Strand die versunkene Stadt Vineta aus der Ostsee emporsteigen. | 16.04.2022 17:50