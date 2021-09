Stand: 03.09.2021 13:11 Uhr Zinnowitz: Vineta-Festspiele zu Ende - Veranstalter zufrieden

In Zinnowitz auf Usedom gehen am Abend die Vineta-Festspiele zu Ende. 26 Vorstellungen hat das Ensemble der Vorpommerschen Landesbühne gespielt. Rund 9.000 Zuschauer haben die aktuelle Folge "Traum ohne Wirklichkeit" gesehen. Deutlich weniger als die knapp 20.000, die sonst kommen. Wegen der Corona-Pandemie durfte nur jeder dritte Platz besetzt werden. Nahezu alle Vorstellungen seien ausverkauft gewesen und das Team sei mit der Saison zufrieden, so eine Sprecherin. Für die Vineta-Festspiele war es eine Jubiläums-Spielzeit. Seit 25 Jahren findet das Spektakel auf der Ostseebühne in Zinnowitz statt. | 03.09.2021 13:10