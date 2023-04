Stand: 20.04.2023 14:07 Uhr Zinnowitz/Usedom: Polizei vermutet Brandstiftung an Imbisswagen

In Zinnowitz ermittelt die Polizei nach dem Brand eines Imbisswagens am Donnerstagmorgen wegen Brandstiftung. Der Imbiss und ein Schuppen daneben waren niedergebrannt. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Ein technischer Defekt scheide aus, weil der Imbiss noch nicht in Betrieb war, so die Ermittler. Sie untersuchen auch, ob ein Zusammenhang mit anderen Bränden bestehen könnte, bei denen man Brandstiftung vermutete. In der Stadt Usedom waren zuletzt zweimal Autos in Flammen aufgegangen.