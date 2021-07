Stand: 23.07.2021 06:18 Uhr Zinnowitz: Kind stürzt beim Fotografieren von der Seebrücke

Ein Kind ist von der Seebrücke Zinnowitz gestürzt, nachdem es von seiner Mutter für ein Foto auf die Brüstung gesetzt worden war. Die Mutter sprang am Donnerstagabend sofort hinterher und verletzte sich dabei am Sprunggelenk. Die Brücke ist an der Stelle mehrere Meter hoch, das Wasser allerdings nicht sehr tief. Augenzeugen alarmierten Rettungskräfte. Das Kind überstand den Sturz nach Angaben der Polizei offenbar ohne Verletzungen. Es wurde dennoch zusammen mit der Mutter in ein Krankenhaus geflogen. Zu Herkunft und Alter von Mutter und Kind konnte die Polizei keine Auskunft geben. 23.07.2021 08:17