Zinnowitz: Großeinsatz wegen Magen-Darm-Erkrankung

Nach dem Großeinsatz wegen Magen-Darm-Erkrankungen an der Sportschule Zinnowitz auf Usedom läuft die Suche nach der Ursache. In der Nacht zu Donnerstag mussten mehr als 100 Jugendliche und Erwachsene behandelt werden, ein Gast kam ins Krankenhaus. Insgesamt zeigten 107 Kinder, Jugendliche und Erwachsene Symptome einer Magen-Darm-Erkrankung oder waren in Kontakt gekommen mit den Erkrankten, so der Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Achim Froitzheim. Sie seien von den anderen Gästen separiert worden und werden weiter beobachtet. Derzeit zählt die Sportschule Zinnowitz insgesamt rund 170 Gäste.

Suche nach Ursache dauert an

Vertreter des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes sowie des Gesundheitsamtes waren bereits in Nacht vor Ort. Sie werden nach Angaben des Kreissprechers ihre Untersuchungen fortsetzen. Ein erster Verdacht auf eine Salmonellen-Infektion hat sich nach Angaben einer Sprecherin des Landkreises nicht bestätigt. Mehr als 20 Sanitäter, Notärzte und Helfer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) waren an dem Einsatz beteiligt. Er endete gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen.

Sanierung erst im Frühjahr abgeschlossen

An der Sportschule Zinnowitz gibt es ungefähr 230 Betten. Zu den verschiedenen Veranstaltungen dort kommen jedes Jahr zahlreiche Trainingsgruppen aus dem Breiten- und Spitzensport sowie Teilnehmer von Schülerfahrten, Gruppen-, Kinder und Jugendreisen. Im Frühjahr war die Schule nach mehrjähriger Sanierung wiedereröffnet worden.

