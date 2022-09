Stand: 23.09.2022 08:42 Uhr Zinnowitz: Defekte Leitung in Hotel löst Stromausfall aus

Eine defekte Leitung in einem Hotel hat am Donnerstagabend einen Stromausfall in Zinnowitz auf Usedom verursacht. Von 20 Uhr an war der Strom für etwa anderthalb Stunden weg. Ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald sagte, die Leitung sei implodiert. Dabei sei aber niemand verletzt worden. Das Technische Hilfswerk wurde angefordert. Wie es zu der Implosion kommen konnte, ist noch unklar.

