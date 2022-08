Stand: 22.08.2022 06:09 Uhr Zinnowitz: 53 Jahre alter Mann beim Baden ertrunken

Bei einem Badeunfall am Strand von Zinnowitz ist am Sonntagabend ein Mann ums Leben gekommen. Der 53-Jährige schwamm in der Ostsee, als er plötzlich um Hilfe rief, so die Polizei. Angehörige zogen ihn aus dem Wasser, eine sofortige Reanimation verlief ohne Erfolg. Auch der Notarzt konnte nur noch der Tod des 53-Jährigen feststellen. | 22.08.2022 06:09

