Stand: 23.01.2022 19:10 Uhr Zingst: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Bei zwei Unfällen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst sind am Sonntag zwei Menschen schwer verletzt und insgesamt vier Autos beschädigt worden. Laut Polizei stießen am Nachmittag bei Zingst (Kreis Vorpommern-Rügen) zwei Autos frontal zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und kamen in Kliniken. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Bereits am frühen Morgen war ein angetrunkener Autofahrer in Wustrow in einer Kurve von der Hauptstraße abgekommen und gegen ein parkendes Auto gefahren. Beide Autos erlitten Totalschäden. | 23.01.2022 19:09

