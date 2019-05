Stand: 25.05.2019 09:23 Uhr

Zingst: Umweltfotofestival "Horizonte" eröffnet

In Zingst ist das 12. Umweltfotofestival "Horizonte" eröffnet worden. Es steht in diesem Jahr im Zeichen von Klimawandel, Artenschutz und Plastikmüll in den Meeren. Die 20 Ausstellungen sind erstmals einen ganzen Monat lang zu sehen. Wie bereits in den Vorjahren sind wieder riesige Naturaufnahmen am Strand von Zingst aufgestellt.

Festivalsprecherin: Fotos sollen wachrütteln

Doch in diesem Jahr zeigen sie nicht nur die schönen Seiten der Natur, sondern auch beängstigende Aufnahmen. Diese Fotos sollen wachrütteln und wie ein Mahnmal das Bewusstsein der Menschen für die Erde verändern, so eine Sprecherin des Festivals.

Workshops, Messe, Musik

Auf einer Fotomesse präsentieren Hersteller die neuesten Kamera- und Druckermodell. In zahlreichen Workshops können Anfänger und Fortgeschrittene ihre fotografischen Fähigkeiten weiterentwickeln. Zu dem Festival werden mehr als 40.000 Besucher erwartet. Bis zum 30. Juni gibt es Führungen in den Ausstellungen. Mit den Jazz- und Bluestagen sowie dem Hafenfest stehen weitere touristische Highlights auf dem Veranstaltungsplan.

