Stand: 20.10.2021 15:11 Uhr Zingst: Millionenschaden durch Wasserschaden

Ein Wohn- und Geschäftshaus in Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist durch einen Wasserschaden unbewohnbar geworden. Offenbar hat sich in der Nacht zum Mittwoch jemand Zutritt zur Baustelle in der Hafenstraße verschafft, im Haus alle Wasserhähne aufgedreht und sämtliche Abflüsse verstopft. Das Gebäude wurde laut Polizei fast komplett geflutet. 15 sanierte Wohnungen, die im November übergeben werden sollten, sind nicht mehr bewohnbar, auch einige Geschäfte im Untergeschoss sind nicht mehr nutzbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Die Kripo ermittelt. | 20.10.2021 15:11

