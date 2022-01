Stand: 06.01.2022 15:33 Uhr Zingst: Mehrere Corona Omikron-Fälle in einem Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Zingst haben sich laut dem Einrichtungsleiter zwölf Bewohner und fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. In 10 Fällen ist bereits die Omikron-Variante nachgewiesen worden. Der Großteil der Infizierten sei geimpft und geboostert. Sie haben alle milde Verläufe. Auch die wenigen Ungeimpften unter ihnen seien nicht schwer erkrankt. Aktuell ist die Einrichtung für Besucherverkehr geschlossen. | 06.01.2022 15:35

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 06.01.2022 | 17:30 Uhr