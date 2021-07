Stand: 01.07.2021 10:10 Uhr Zingst: Historischer Kutter aus Seenot gerettet

Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger hat ein Traditionsschiff mit neun Menschen an Bord davor bewahrt, vor Zingst auf Grund zu laufen. Das Schiff "Elida" war am Mittwochnachmittag in Seenot geraten, starker Wind trieb den 40-Tonner Richtung Strand. Den Seenotrettern gelang es, den Kutter in den Nothafen Darßer Ort zu schleppen. | 01.07.2021 10:10