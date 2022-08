Stand: 10.08.2022 06:37 Uhr Zingst: 21-Jähriger betrunken und unter Drogen am Steuer

In Zingst (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der betrunken und unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Nach Polizeiangaben war der 21-Jährige zuvor von der Straße abgekommen und dabei gegen eine Laterne und eine Hecke gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest 1,16 Promille - auch ein späterer Drogentest war positiv. | 10.08.2022 06:37