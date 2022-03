Stand: 21.03.2022 07:42 Uhr Ziethen: 23-Jähriger lebensbedrohlich bei Unfall verletzt

Ein 23-Jähriger ist bei Ziethen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Wagen am frühen Montagmorgen gegen einen Baum gefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Der Fahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde in ein Klinikum in Greifswald gebracht. Die Polizei sucht mithilfe eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers noch nach einem möglicherweise verletzten Mitfahrer. | 21.03.2022 07:41

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 21.03.2022 | 06:30 Uhr