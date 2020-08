Stand: 06.08.2020 08:38 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zieslübbe: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall in Zieslübbe im Kreis Ludwigslust-Parchim. Dabei war am Mittwoch ein zehnjähriges Mädchen schwer worden. Das Kind war mit dem Fahrrad am Nachmittag auf der Bahnhofsstraße unterwegs und wurde von einem Fahrzeug erfasst. Es fiel und brach sich den Arm, außerdem zog es sich mehrere Prellungen und Schürfungen zu. Der Fahrer des Wagens fuhr weiter, ohne anzuhalten. | 06.08.2020 08:37