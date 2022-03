Ziegendorf: Kind nach Hundeattacke außer Lebensgefahr Stand: 14.03.2022 10:51 Uhr Drei Tage nachdem er von drei Hunden schwer verletzt wurde, schwebt ein fünfjähriger Junge aus Ziegendorf nicht mehr in Lebensgefahr.

Ein fünf Jahre alter Junge aus Ziegendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwebt drei Tage nach einem folgenschweren Angriff von drei Hunden nicht mehr in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Kind am späten Freitagnachmittag in einer Hamburger Klinik operiert und befindet sich nach Angaben der Familie auf dem Weg der Genesung.

Hunde vorerst im Zwinger

Die beiden Rottweiler und die Dogge gehören einem Verwandten des Kindes. Sie hatten es auf dem Grundstück seiner Familie unvermittelt angegriffen und dem Jungen zahlreiche offene Bisswunden zugefügt. Ein Nachbar bemerkte die Attacke und versuchte, dem Jungen zu helfen, indem er mit einem Knüppel die Hunde auseinander trieb. Der Junge wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Spezialklinik gebracht. Die Polizei ermittelt inzwischen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter. Die Hunde wurden in einen Zwinger gesperrt. Das zuständige Ordnungsamt soll entscheiden, was mit den Tieren geschehen soll.

AUDIO: Hunde verletzen 5-jährigen Jungen lebensgefährlich (1 Min) Hunde verletzen 5-jährigen Jungen lebensgefährlich (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.03.2022 | 08:00 Uhr