Stand: 26.08.2020 11:33 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zickhusen: Lkw kollidiert mit Regionalzug

Auf der Bahnstrecke von Bad Kleinen nach Lübeck ist am Mittwochmorgen an einem Bahnübergang bei Zickhusen (Landkreis Nordwestmecklenburg) ein Lkw mit einem Regionalzug zusammengestoßen. Die Bundesstraße 106 zwischen Wismar und Schwerin wurde voll gesperrt. Sowohl der Lkw-Fahrer als auch der Lokführer wurden bei der Kollision leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die neun Passagiere und eine Zugbegleiterin blieben unverletzt. Die Züge der Linie R4 fallen aus. Die Bahn bietet alternative Routen an. | 26.08.2020 11:27