Stand: 27.03.2021 08:00 Uhr Zeugensuche nach Unfall auf der A20 bei Grimmen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich Freitagabend auf der A20 bei Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ereignet hat. Ein Autofahrer hatte nach einem Überholvorgang so stark abgebremst, dass zwei hinter ihm fahrende Wagen zusammenstießen. Der mutmaßliche Verursacher fuhr laut Polizei in Richtung Stettin weiter. An den beiden anderen Fahrzeugen waren die Lichter kaputt, so dass ein weiteres Auto in die Unfallstelle fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Die Autobahn war für dreieinhalb Stunden gesperrt. | 27.03.2021 08:00