Zettelpflicht: Schulstart in MV geräuschlos - mit Überraschung Stand: 12.10.2020 05:51 Uhr Schulkinder in MV, die in den Ferien in Risikogebieten waren, dürfen nicht am Unterricht teilnehmen - doch es gibt Ausnahmen. Eltern mussten ein entsprechendes Formular ausfüllen.

Normalerweise, so heißt es von Schulleitern, bringt rund ein Viertel der Schüler solche Formulare nicht pünktlich zum Stichtag zurück. Diesmal kam das nur vereinzelt vor. An der Martinsschule in Greifswald wurde das noch schnell mit einem Anruf bei den Eltern und per E-Mail geklärt - an der Friedländer Gesamtschule brachten Eltern die Zettel auch noch fix hinterher, so dass auch deren Kinder mit in den Unterricht konnten.

Neue Regelung erst am Morgen bekannt gemacht

Einige Schüler waren in Risikogebieten in den Ferien, das hieß nach der ursprünglich geltenden Regelung: Quarantäne, auch wenn die Schüler dort nur ihre Großeltern oder andere enge Familienangehörige besucht hatten. Seit der Nacht zum Montag gibt es allerdings auch dazu wieder Änderungen. Mit der Aufhebung der Quarantäne-Pflicht für Mitglieder der Kernfamilie bleibt auch der Familien-Ferien-Besuch zum Beispiel in Berlin ohne Konsequenzen. Dieses Schreiben haben die Schulleitungen allerdings erst heute Vormittag bekommen - können es also auch erst ab morgen umsetzen.

Formblatt mit Fragen zum Gesundheitszustand

Am Morgen wurden Formulare eingesammelt, die vor den Herbstferien an die Eltern der Schüler verteilt worden waren. Darauf mussten die Eltern unterschreiben, dass ihr Kind gesund ist und keine Covid-Symptome wie Fieber oder Husten aufweist. Auf der Rückseite sollten sie bestätigen, dass sich ihr Kind in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem nationalen oder internationalen Corona-Risikogebiet aufgehalten hatte. Für Deutschland bedeutet dies, dass das Kind in keinem Kreis oder keiner Stadt war, in dem in den vergangenen sieben Tagen die Zahl der Neuinfektionen höher als 50 pro 100.000 Einwohner war.

Lüften nach Vorschrift

Außerdem müssen die Klassenzimmer regelmäßig in kurzen Intervallen auch während des Unterrichts gelüftet werden - und zwar im 20-Minuten-Abstand jeweils drei bis fünf Minuten lang. Ein Unterrichtsraum, der nicht gelüftet werden kann, darf nicht benutzt werden. Während des Lüftens sollen die Schüler im Raum bleiben. In den Pausen, wenn die Schüler nicht mehr auf ihren Plätzen sind, soll quergelüftet werden - also mit Durchzug bei geöffneter Tür.

