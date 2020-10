Stand: 17.10.2020 09:54 Uhr Zentraler Karnevalsauftakt am 11. November abgesagt

Der Karneval-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern hat die für den 11. November in Grevesmühlen geplante zentrale Auftaktveranstaltung der Saison abgesagt. Nach Angaben von Verbandspräsident Lutz Scherling verzichtet auch Neubrandenburg am 11. November auf die traditionelle "Schlüsselübergabe". Angesichts der zunehmenden Corona-Infektionen findet ebenfalls das Treffen der Präsidenten der 80 Karnevalsvereine in Groß Miltzow heute nicht statt. | 17.10.2020 09:49