Zentraler Impfmanager soll für mehr Tempo sorgen Stand: 17.04.2021 07:10 Uhr Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung will einen Impfmanager einstellen, der die Corona-Impfkampagne landesweit beschleunigen soll.

Ein zentral agierender Impfmanager soll in Mecklenburg-Vorpommern dafür sorgen, dass die Corona-Impfkampagne für die Bürgerinnen und Bürger effektiver als bislang abläuft. Darauf einigten sich am Freitagabend die Landesregierung mit den Verbänden und Kommunen auf dem MV-Gipfel. Gesucht werde jemand mit Organisationserfahrung, so Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Nach Berechnungen des Greifswalder Bioinformatikers Lars Kaderali ist es wichtig, innerhalb der nächsten vier Wochen rund 160.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern zu impfen. Dann wäre eine Impfquote erreicht, die Lockerungen der Corona-Einschränkungen möglich mache.

Bundesweit auf Platz 13

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) wurden seit Impfbeginn Ende Dezember rund 18 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. Das entspricht Platz 13 unter den 16 Bundesländern. Beim Spitzenreiter Bremen sind es den Angaben zufolge mit rund 21,6 Prozent allerdings auch nicht sehr viel mehr. An der Impf-Organisation in Mecklenburg-Vorpommern hatte es immer wieder Kritik gegeben. Unter anderem war die zentrale Impf-Hotline häufig überlastet und Impfdosen drohten zu verfallen, weil gebuchte Termine nicht wahrgenommen wurden.

