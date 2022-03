Zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine kommt nach Schwerin Stand: 19.03.2022 15:32 Uhr Die Landesregierung will die Rostocker Hansemesse offenbar doch nicht zur zentralen Anlaufstelle des Landes für Geflüchtete aus der Ukraine machen. Stattdessen soll sie in einem Schweriner Hotel entstehen.

Dem Innenministerium zufolge sind die technischen Voraussetzungen in der Hansemesse nicht geeignet. Es sei nicht möglich, dort die notwendigen Registrierungsgeräte zu installieren, weil diese ein spezielles Netz für die Verbindung zu den Datenbanken des Bundes benötigen. Die Geräte seien vor einigen Tagen geliefert worden.

Erstregistrierung in Schweriner Hotel geplant

Als Alternative zu Rostock wird die zentrale Erstregistrierung im Foyer eines Schweriner Hotels erfolgen. Dann werden die Ukrainer auf die Kommunen weiterverteilt. Allerdings soll die Hansemesse weiterhin als Notunterkunft dienen. Kritik an den hygienischen Bedingungen in der Hansemesse wiesen die Stadt und das Ministerium zurück: Betten, Essen, Heizung, Sanitäranlagen und medizinische Versorgung seien ordnungsgemäß vorhanden. Über die weiteren Pläne will Landes-Innenminister Christian Pegel (SPD) nach einem Treffen des Landeskrisenstabes am Montag informieren.

