Zensus 2022 in MV kommt gut voran Stand: 19.11.2022 11:20 Uhr Die Bevölkerungszählung "Zensus 2022" läuft nach anfänglichem Stocken in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen gut. Viele Daten konnten bereits erhoben werden.

Der Zensus - also die Erhebung, wie die Menschen in Deutschland leben, wohnen und arbeiten - hatte in Mecklenburg-Vorpommern keinen guten Start. Doch jetzt kommt Schwung in die Aktion.

Viele Fragebögen online beantwortet

Bei der Gebäudezählung hätten inzwischen 96 Prozent aller Eigentümer von Häusern und Wohnungen geantwortet, heißt es vom Statistischen Landesamt. Fast drei Viertel hätten das online erledigt, was den Amtsmitarbeitern viel Arbeit erspare. Mehr als 400.000 Schreiben waren im Mai verschickt worden, mit der Aufforderung Baujahr des Hauses, Heizungsart und Wohnfläche anzugeben.

Daten für spätere Entscheidungen

Auch der allgemeine Zensus - früher als Volkszählung bekannt - komme inzwischen gut voran. Dafür werden seit Mai in rund 74.000 Haushalten Interviews zu den Lebensumständen der Menschen geführt. Die Aktion sei jetzt auf der Zielgeraden. Auf Basis der erhobenen Daten werden später Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden getroffen.

Haushaltsbefragung bei 340.000 MV-Einwohnern

Der Zensus besteht aus zwei getrennten Befragungen: In der sogenannten Haushaltsbefragung sollen insgesamt rund 340.000 Einzelpersonen in Mecklenburg-Vorpommern befragt werden. Darüber hinaus wurden alle Eigentümer von Wohnungen und Häusern angeschrieben, dies sind in Mecklenburg-Vorpommern rund 405.000 Menschen - sie sind Teil der sogenannten Gebäude- und Wohnungszählung.

Verschiebung aufgrund der Pandemie

Wegen der Corona-Pandemie ist die Erhebung um ein Jahr verschoben worden. Eigentlich wäre sie schon 2021 fällig gewesen. Rund 1.600 freiwillige Helfer führen die Erhebung durch.

