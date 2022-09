Stand: 05.09.2022 15:19 Uhr Zempin: Imbisswagen abgebrannt - 100.000 Euro Schaden

Nach dem Brand eines Imbisswagens in Zempin (Vorpommern-Greifswald) sucht die Polizei nach Zeugen. Nach ersten Untersuchungsergebnissen eines Brandgutachters gibt es keine Hinweise auf eine technische Ursache. Somit werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Der Wagen hatte am Sonntagabend in der Strandstraße des Seebades Feuer gefangen. Der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. | 05.09.2022 15:19

