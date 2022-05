Zehntausende Gäste: Veranstalter zufrieden mit 20. Müritz Sail Stand: 29.05.2022 16:03 Uhr Mehrere zehntausend Besucherinnen und Besucher sind von Donnerstag bis Sonntag zur Müritz Sail nach Waren und nach Rechlin gekommen. Erstmals fand das maritime Volksfest, das auch als "kleine Schwester" der Hanse Sail in Rostock gilt, an zwei Orten statt.

Neben dem Nordufer der Müritz in Waren war in diesem Jahr auch das Südufer in Rechlin Veranstaltungsort. "Es war eine würdige 20. Sail mit vielen glücklichen Besuchern", resümiert Organisator Jörg Bludau. Auch die Händler seien sehr zufrieden: "Die Umsätze stimmen", so Bludau weiter. 2020 und 2021 war das maritime Volksfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen.

Bummelmeile, Konzerte, Jetski-Stunt-Show

Höhepunkt war nach Angaben der Veranstalter bereits der Eröffnungstag zu Himmelfahrt: Tausende Menschen hätten die Bummelmeile am Warener Stadthafen besucht. Weitere herausragende Programmpunkte seien das Konzert vom Musiker Schiller, eine Lasershow, das Höhenfeuerwerk sowie eine Stunt-Show mit Jetskis gewesen. In Rechlin nutzten viele Besucher das Familienprogramm von Cocolores, einem Mittelaltermarkt mit Gaukelei und Feuershows.

Gemischte Bilanz beim Wassersport

Eine eher gemischte Bilanz mussten hingegen die Wassersportler ziehen. Das stürmische Wetter hat an drei von vier Tagen Rundflüge mit einem Wasserflugzeug sowie Wingfoil- und Segelwettfahrten verhindert. Erst am Sonntag konnten Passagiere mit dem Wasserflugzeug die Seenregion erkunden und auf einem E-Foil fahren. Dabei gleiten Wassersportler auf einem Tragflächensurfbrett mithilfe eines unter dem Brett angebauten Elektro-Antriebs über das Wasser.

Neuer Besucherrekord möglich

Die Müritz Sail hatte in der Vergangenheit bis zu 60.000 Gäste an vier Tagen an die Müritz gelockt. Diesmal wollten die Veranstalter keine genaue Zahl nennen. Sie meinten jedoch, es könnte vielleicht sogar ein neuer Besucherrekord gewesen sein.

