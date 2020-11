Stand: 09.11.2020 15:47 Uhr Zehntausende Euro erbeutet - Polizei sucht Internetbetrüger

Falsche Namen, falsche Pässe, ein Fake-Shop im Internet: Zwei Männer aus dem Raum Hamburg sollen Ende vergangenen Jahres in Schwerin und im Landkreis Ludwigslust-Parchim in großem Stil betrogen haben. Mindestens 250 Fälle mit einem Gesamtschaden von rund 75.000 Euro sollen auf das Konto des Duos gehen, so das Polizeipräsidium Rostock. Einer der beiden mutmaßlichen Betrüger sei im Januar 2020 vorläufig festgenommen worden, nach dessen Komplizen wird gefahndet. Die Polizei bittet mutmaßliche Opfer, sich zu melden. | 09.11.2020 15:50