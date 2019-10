Stand: 02.10.2019 12:25 Uhr

Ausgebüxtes Zirkuszebra erschossen

Ein aus einem Zirkus entlaufenes Zebra ist in der Nähe von Tessin erschossen worden. Vorher hatten Polizisten und Tierpfleger erfolglos versucht, das Tier wieder einzufangen. Es war am Vormittag unter anderem als "Geisterzebra“ auf der Autobahn A20 unterwegs, wo es einen Blechschaden verursachte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste ein Autofahrer in Fahrtrichtung Westen, ein anderer Wagen fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Zweites Zebra schnell eingefangen

Als Polizisten das Zebra mit ihren Streifenwagen einkesseln wollten, bekamen die Autos durch Huftritte es Tieres einige Beulen. Das Zebra war mit einem Artgenossen in der Nacht zuvor aus einem Zirkus in Tessin ausgebüxt. Eine Anwohnerin wunderte sich und alarmierte die Polizei. Das zweite Zebra konnte problemlos wieder eingefangen und zum Zirkus zurückgebracht werden.



