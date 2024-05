Stand: 06.05.2024 08:04 Uhr Zarrentin: Unfall auf A24 mit sieben Verletzten - Vollsperrung

Am Morgen ist auf der A24 bei Zarrentin (Ludwigslust-Parchim) ein Kleintransporter mit sieben Insassen verunfallt. Laut Polizei geriet der Van aus noch ungeklärter Ursache nahe der Anschlussstelle Zarrentin ins Schleudern und kippte dann um. Alle sieben Insassen seien verletzt worden, einer davon schwer. Ein Rettungshubschrauber ist aktuell im Einsatz. Die A24 in Fahrtrichtung Berlin ist an der Unfallstelle zur Stunde voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.05.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim