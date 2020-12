Stand: 14.12.2020 16:50 Uhr Zapkendorf: 23 Corona-Infektionen in einem Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Zapkendorf im Landkreis Rostock haben sich 23 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Es handelt sich um zehn Pflegebedürftige und 13 Mitarbeiter. Vier Heimbewohner mussten in Kliniken gebracht werden, einer starb nach Angaben der Kreisverwaltung. Offenbar ist in dem Heim das Hygienekonzept nur unzureichend umgesetzt worden. Das hätten Ermittlungen des zuständigen Gesundheitsamtes ergeben. Unter anderem war es wohl nicht unbedingt Pflicht, einen Mund-Nasenschutz zu tragen. | 14.12.2020 16:50