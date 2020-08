Stand: 16.08.2020 09:45 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zandershagen: Strohpresse abgebrannt

In Zandershagen bei Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist eine Strohpresse ausgebrannt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 Euro. Der Fahrer habe am Sonnabend die Rauchentwicklung bemerkt und sei sofort auf eine angrenzende Grünfläche gefahren, so die Polizei. Dadurch sei eine größere Ausbreitung des Feuers verhindert worden. Die Feuerwehr sei mit 25 Einsatzkräften angerückt. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. | 16.08.2020 09:45