Stand: 12.03.2022 10:22 Uhr Zahlreiche Werkstätten laden zum "Tag der offenen Töpferei"

Mehr als 90 Werkstätten und Ateliers beteiligen sich an diesem Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern am "Tag der offenen Töpferei". Die Besucher können den Keramikern beim Arbeiten über die Schulter schauen, an Führungen teilnehmen und Ausstellungen besichtigen. Selbst mit Hand anlegen und Osterschmuck bemalen können die Besucher bei Annegret Schlegel in Blücher bei Boizenburg. In der Töpferei Jung in Glashagen bei Bad Doberan gibt es neben einer Führung durch den Skulpturenpark auch Live Musik. Im Frühjahr und Sommer veranstalten die Ton- und Keramik-Künstler wieder zahlreiche Töpfermärkte, unter anderem in Neustadt-Glewe, Greifswald, Warnemünde, Schwerin, Wismar, Neubrandenburg und Teterow. | 12.03.2022 10:20

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 12.03.2022 | 07:00 Uhr