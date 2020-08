Stand: 05.08.2020 14:25 Uhr - NDR 1 Radio MV

Zahlreiche Kommunen erhöhen Gewerbesteuersätze

Viele Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern müssen in diesem Jahr mehr Steuern bezahlen. Hintergrund: Rund ein Drittel aller Gemeinden im Osten des Landes hat seit Jahresbeginn die Gewerbesteuer erhöht: 90 Kommunen betrifft das in den Kreisen Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Neubrandenburg informierte.

Tendenz: Steigende Steuersätze

Diese Tendenzen bestätigen auch die IHK Rostock und Schwerin. Als Grund nannte Stavenhagens Bürgermeister Stefan Guzu (parteilos) Defizite im Haushalt und das neue Finanzausgleichsgesetz, das Kommunen mit niedrigem Steuersatz weniger fördere als andere.

Rehna mit tiefstem Gewerbesteuersatz

Dadurch sei ein ausgeglichener Haushalt nicht mehr möglich, erklärte Rehnas Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg. Rehna gilt als letzte Steueroase Mecklenburg-Vorpommerns. Die Kommune hat den tiefsten Gewerbesteuersatz aller Städte. Doch auch in Rehna wird eine Erhöhung ab 2021 diskutiert.

