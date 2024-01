Stand: 05.01.2024 18:25 Uhr Zahlreiche Glätteunfälle im Westen Mecklenburgs

Glätte auf den Straßen hat nach Angaben der Polizei am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern zu mindestens 15 Unfällen geführt. Allein auf der A24 kam es laut Polizei zu fünf Glätteunfällen. An der Anschlusstelle Zarrentin stießen drei Fahrzeuge zusammen. Ein Wagen kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Infolge des Unfalls musste die A24 in Fahrtrichtung Berlin an der Anschlusstelle Zarrentin vorübergehend voll gesperrt werdeni. Auf der B106 kam südlich von Schwerin ein Auto von der Straße ab und überschlug sich mehrfach. Auch die B106 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 05.01.2024 | 18:25 Uhr